Oggi si è verificato un acceso scontro tra un rappresentante del Papa e i sostenitori dell’ex presidente americano, durante un incontro riservato. L’evento si è svolto al Pentagono, con toni vivaci e confronti diretti tra le parti coinvolte. La discussione ha portato a un momento di tensione evidente, in un contesto in cui le posizioni di Trump e dell’inviato pontificio si sono scontrate senza filtri.

A gennaio si sarebbe svolto un incontro tra l’allora ambasciatore a Washington della Santa Sede, il cardinale Chritophe Pierre, e il sottosegretario alla Difesa, Elbridge Colby. Il giallo sulla lite Lo scontro tra Donald Trump e Leone XIV, esploso oggi senza controllo, non è arrivato del tutto inaspettato. Malumori e borbottii oltre Atlantico si sono accumulati per mesi dopo una serie di messaggi lanciati da Papa Prevost a commento di varie iniziative di politica interna e estera intraprese dalla superpotenza. “La guerra è tornata di moda” e “ciò minaccia gravemente lo stato di diritto che è il fondamento di ogni pacifica convivenza civile”, aveva detto il Pontefice il 9 gennaio nel corso di un incontro con il corpo diplomatico in Vaticano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Scontro al Pentagono tra l’inviato del Papa e gli uomini di Trump”: i retroscena dell’incontro riservato

Libero e l’incontro «riservato» tra Giuseppe Conte e l’inviato di TrumpLa storia della prima presidenza di Donald Trump ha coinciso molto con la parabola politica di Giuseppe Conte.

Roma, incontro tra Conte e l'inviato di Trump Zampolli, Bignami: "Fa il doppio gioco", leader M5s: "Nessuna segretezza"Il leader del M5s Giuseppe Conte ha incontrato l'inviato di Trump Paolo Zampolli a Roma, nel ristorante Sanlorenzo in via dei Chiavari.

Argomenti più discussi: Il Pentagono ha minacciato il Vaticano. È lo scontro finale fra Trump e Leone; Tensione con il Vaticano, Usa: incontro 'normale' con cardinale Pierre; Il primo vero scontro (smentito) tra il Papa americano e Trump; Pentagono-Chiesa, dall’incontro col nunzio alle presunte minacce di nuova Avignone: cosa è successo.

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