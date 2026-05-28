Francesco De Gregori attaccato da Enzo Iacchetti per le frasi sugli artisti impegnati | Che delusione che sei

Da virgilio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enzo Iacchetti si dice deluso da Francesco De Gregori per le affermazioni riguardo sulle prese di posizioni degli artisti di fronte a tematiche di guerra e politica. Il comico e storico volto di Striscia la notizia non le ha mandate a dire anche questa volta, bollando come “gran c*****a” l’opinione del cantautore, secondo cui chi fa spettacolo non dovrebbe schierarsi in maniera netta su certe questioni, come ad esempio il conflitto a Gaza o Donald Trump. Una considerazione che non trova d’accordo nemmeno Eros Ramazzotti. La critica a Bruce Springsteen De Gregori ha espresso il suo punto di vista durante la presentazione del suo docufilm... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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