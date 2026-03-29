Dopo sette anni di chiusura e lavori di restauro, il Giardino Esotico di Monaco ha riaperto al pubblico. La riapertura ha attirato l’attenzione, ma non per i cactus rari e millenari che lo caratterizzano. La presenza di una principessa che porta con sé degli elefanti a Monte Carlo ha suscitato curiosità, anche se i dettagli su questa vicenda rimangono ancora poco chiari.

S ei anni di cancelli serrati e un restauro infinito. Alla fine, il Giardino Esotico di Monaco ha riaperto, ma la vera attrazione sulla Rocca non sono stati i rari cactus millenari. Gli occhi erano tutti per Charlene di Monaco, che per il taglio del nastro a fianco del principe Alberto e di Carolina di Monaco ha scelto una divisa d’ordinanza tutt’altro che scontata: un tailleur pantalone in un verde bosco profondo, una tonalità densa e magnetica che sembra rendere omaggio alla vegetazione lussureggiante del luogo. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020. guarda le foto Charlene di Monaco nel verde, il segreto della giacca con l’elefante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa porta gli elefanti a Monte Carlo. Ma non sono ciò che pensate...

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