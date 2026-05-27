Processo Gotha dopo Caridi e Romeo assolti in appello anche Chirico e Marra

In Corte d’Appello a Reggio Calabria, nel processo Gotha, sono stati assolti anche Chirico e Marra, dopo che Caridi e Romeo erano stati già assolti in appello. La sentenza riguarda le accuse a loro rivolte e la decisione di assoluzione è stata pronunciata recentemente. Francesco Chirico, difeso dall’avvocato Himmanuel Emilio Rinciari, ha visto confermata l’assoluzione già emessa in primo grado. La vicenda coinvolge più imputati e si è svolta davanti alla stessa corte.

Al processo Gotha, celebrato davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, arriva l’assoluzione per Francesco Chirico, difeso dall’avvocato Himmanuel Emilio Rinciari. In primo grado era stato condannato a 16 anni di reclusione, ma i giudici d’appello hanno ribaltato la sentenza pronunciando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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