La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricevuto due ricorsi contro l’Italia da parte di due cittadini africani, vittime di torture in Libia. I ricorrenti contestano il trattamento subito e chiedono protezione. La Cedu esaminerà le accuse e deciderà se ci sono violazioni dei diritti fondamentali. La decisione riguarda le responsabilità legate alle condizioni di detenzione e alle modalità di espulsione. La Corte ha aperto un procedimento ufficiale sui ricorsi presentati.

Il caso Almasri arriva ora davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Cedu ha infatti comunicato al governo italiano due ricorsi riguardanti la mancata esecuzione del mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Osama Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica accusato di crimini contro l’umanità. A presentare i ricorsi sono stati un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana che sostengono di essere stati vittime di torture, violenze e maltrattamenti durante la loro detenzione in strutture penitenziarie controllate da Almasri in Libia. Secondo quanto riferito dalla Corte di Strasburgo, i due... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, la Cedu: “Presentati due ricorsi contro l’Italia” da due cittadini africani “vittime di torture” in Libia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Almasri ricorre contro la Corte penale internazionale: “Il caso sia giudicato in Libia”Un generale ha presentato un ricorso contro la decisione della Corte penale internazionale chiedendo che il caso venga giudicato in Libia.

Almasri presenta ricorso contro la Corte penale internazionale: "Il caso sia giudicato in Libia"Almasri ha presentato un ricorso contro la Corte penale internazionale, chiedendo che il caso venga giudicato in Libia.

Caso Almasri, la Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e MantovanoLa Camera respinge la richiesta del Tribunale dei ministri di autorizzazione a procedere contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ... ilfoglio.it

Caso Almasri, la Camera nega compatta l’autorizzazione a processare i ministri Nordio, Mantovano e PiantedosiI sì alla negazione dell’autorizzazione a procedere proposta dalla Giunta all’Aula per Nordio sono stati 251, i no 117. Per Piantedosi i sì alla negazione dell’autorizzazione a procedere sono stati ... blitzquotidiano.it