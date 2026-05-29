La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricevuto ricorsi contro l’Italia riguardanti presunte torture durante il rimpatrio di un accusato di crimini. Le vittime hanno presentato denunce a Strasburgo, accusando lo Stato di aver consentito il rimpatrio senza garantire la tutela dei diritti umani. La decisione arriva dopo che sono emerse contestazioni sulla procedura di rimpatrio e sul trattamento subito dalle persone coinvolte. La Corte esaminerà ora le accuse e i documenti presentati.

? Punti chiave Perché l'Italia ha permesso il rimpatrio di un accusato di crimini?. Chi sono le vittime che hanno denunciato lo Stato a Strasburgo?. Come può l'Italia giustificare il mancato arresto di Almasri?. Quali conseguenze subirà il governo per la violazione dei trattati internazionali?.? In Breve Ricorsi presentati da un cittadino sudanese e una cittadina ivoriana alla Cedu.. Corte penale internazionale ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati Parte ad aprile 2026.. Istanza di una vittima dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale nel mese di maggio.. Contestazioni formali riguardano violazioni degli articoli 2 e 4 della Convenzione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Almasri: la Cedu riceve i ricorsi contro l’Italia per le torture

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Si parla di: Almasri, depositati alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo due ricorsi contro l’Italia ?.

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