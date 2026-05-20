Almasri ricorre contro la Corte penale internazionale | Il caso sia giudicato in Libia

Un generale ha presentato un ricorso contro la decisione della Corte penale internazionale chiedendo che il caso venga giudicato in Libia. La difesa ha fatto riferimento agli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma, che regolano rispettivamente la competenza e la procedura in materia. La Corte ha stabilito il 3 luglio come termine limite per le osservazioni di Tripoli e della Procura. La discussione riguarda la competenza territoriale e giurisdizionale del procedimento penale.

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La difesa del generale invoca gli articoli 17 e 19 dello Statuto di Roma. L’Aja fissa al 3 luglio il termine per le osservazioni di Tripoli e della Procura La difesa del generale libico Almasri ha presentato ricorso contro l’ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi in Libia. I legali chiedono che il caso venga dichiarato inammissibile davanti ai giudici dell’Aja e sia invece trattato dalle autorità giudiziarie libiche, richiamando il principio di complementarità sancito dallo Statuto di Roma. Il procedimento si inserisce... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri ricorre contro la Corte penale internazionale: “Il caso sia giudicato in Libia” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Almasri presenta ricorso contro la Corte penale internazionale: "Il caso sia giudicato in Libia" Caso Almasri, la Corte penale internazionale deferisce l'Italia per mancata cooperazioneLa presidenza della Corte penale internazionale (Cpi) ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati membri per «inadempienza a una richiesta di... Almasri ricorre contro la Cpi, 'il caso sia giudicato in Libia'. Tempo fino al 3 luglio per le osservazioni di Tripoli e procura dell'Aja. #ANSA x.com Almasri ricorre contro la Cpi, 'il caso sia giudicato in Libia'(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - La difesa del generale libico Almasri ha presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunt ... msn.com Almasri presenta ricorso contro la Corte penale internazionale: Il caso sia giudicato in LibiaLa difesa del generale libico ha deciso di opporsi all'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Cpi per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Secondo i suoi lega ... today.it