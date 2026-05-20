Almasri presenta ricorso contro la Corte penale internazionale | Il caso sia giudicato in Libia
Almasri ha presentato un ricorso contro la Corte penale internazionale, chiedendo che il caso venga giudicato in Libia. Gli avvocati difensori del generale libico hanno contestato l’ammissibilità del procedimento avviato dalla Corte nei suoi confronti. Dopo essere stato scarcerato dalle autorità italiane e rimpatriato in Libia con un volo di Stato, il militare ora chiede che la vicenda si svolga nel suo paese d’origine, contestando la validità del procedimento internazionale. La decisione sulla richiesta è attesa nelle prossime settimane.
Almasri ricorre contro la Cpi. Gli avvocati difensori del generale libico, scarcerato tra le polemiche dalle autorità italiane e rimpatriato in Libia con un volo di Stato, hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Today.it
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