A Casal di Principe, due minorenni egiziani ospitati in strutture di accoglienza per minori non accompagnati si sono affrontati in una lite che è sfociata in un episodio di violenza con un coltello. Uno dei due giovani è stato ferito e trasportato in ospedale, mentre un 17enne coinvolto è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino, dove si sono radunate diverse persone.

Una violenta lite tra due minorenni egiziani, ospiti di strutture d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati, è degenerata in un accoltellamento nel centro cittadino di Casal di Principe. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto di arma bianca. L’episodio si è verificato nella giornata del 10 maggio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa tra due ragazzi nei pressi del centro urbano. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato entrambi i giovani feriti alla testa e al fianco, con lesioni riconducibili anche all’uso di un’arma da taglio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, lite tra minori finisce nel sangue: arrestato 17enne per tentato omicidio

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