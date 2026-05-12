Casal di Principe lite tra minori finisce nel sangue | arrestato 17enne per tentato omicidio

Da teleclubitalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casal di Principe, due minorenni egiziani ospitati in strutture di accoglienza per minori non accompagnati si sono affrontati in una lite che è sfociata in un episodio di violenza con un coltello. Uno dei due giovani è stato ferito e trasportato in ospedale, mentre un 17enne coinvolto è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nel centro cittadino, dove si sono radunate diverse persone.

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Una violenta lite tra due minorenni egiziani, ospiti di strutture d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati, è degenerata in un accoltellamento nel centro cittadino di Casal di Principe. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane ritenuto responsabile di tentato omicidio e porto di arma bianca. L’episodio si è verificato nella giornata del 10 maggio scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa tra due ragazzi nei pressi del centro urbano. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato entrambi i giovani feriti alla testa e al fianco, con lesioni riconducibili anche all’uso di un’arma da taglio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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