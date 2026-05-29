Case popolari verdetto risolutivo delle Sezioni unite | Nessuna nullità

Notizia in breve

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il procedimento relativo alle case popolari non presenta nullità. La decisione si basa sul fatto che si è trattato di una violazione delle regole organizzative nella composizione del collegio giudicante, piuttosto che di un errore che comprometta la validità del processo. La sentenza chiarisce che non ci sono irregolarità formali che rendano nullo il procedimento giudiziario in questione.