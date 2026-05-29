Case popolari verdetto risolutivo delle Sezioni unite | Nessuna nullità
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il procedimento relativo alle case popolari non presenta nullità. La decisione si basa sul fatto che si è trattato di una violazione delle regole organizzative nella composizione del collegio giudicante, piuttosto che di un errore che comprometta la validità del processo. La sentenza chiarisce che non ci sono irregolarità formali che rendano nullo il procedimento giudiziario in questione.
Nessuna nullità del processo, ma una semplice inosservanza delle regole organizzative nella composizione del collegio. Le sezioni unite della Cassazione chiudono così la questione della partecipazione dei giudici onorari nei processi che non rientrano tra quelli loro assegnabili per legge, (dove ad esempio ci sono contestazioni legate alla mafia) un tema che potrebbe avere effetti anche sul maxi processo Case popolari in corso davanti alla Corte d’Appello di Lecce. La decisione è arrivata ieri con l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte. I giudici hanno stabilito che «la violazione delle norme secondo cui, per il settore... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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