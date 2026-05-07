Rinvenuti nel sottopasso di via Fiorentina 100 appartamenti delle case popolari

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel sottopasso di via Fiorentina ad Arezzo sono stati trovati oltre cento appartamenti appartenenti a case popolari. La scoperta è stata comunicata da Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista alle prossime elezioni comunali. La notizia riguarda un'area sotto esame e coinvolge un numero significativo di unità abitative. La situazione è stata resa nota senza ulteriori dettagli sullo stato o sulle circostanze del ritrovamento.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Più di cento case popolari sono finiti nel tunnel di via Fiorentina. I conti li ha fatti Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformist a alle elezioni comunali. “E’ stata la Meloni a dire che in 10 anni costruirà centomila case popolari spendendo 10 miliardi. Ogni appartamento costerà quindi 100.000 euro. I suoi alleati ad Arezzo, 100 case se le sono “mangiate” proprio nello svincolo di via Fiorentina. Nel 2019 avevano assegnato l’appalto per meno di tre milioni di euro. Adesso siamo a 13 milioni di euro, e non si sa se basteranno. Insomma, per gli errori, le sottovalutazioni, ma soprattutto per il mancato rispetto dei cittadini che vedono sperperare così i loro soldi, non abbiamo ancora lo svincolo e nemmeno le case popolari” Se non fosse una cosa estremamente seria, ci sarebbe da ridere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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