Che appartamento si può acquistare con un budget di 200 mila euro nella grandi città italiane e nelle località turistiche?

Con 200 mila euro si può comprare un bilocale in alcune zone di grandi città italiane come Milano o Roma, anche se spesso si tratta di soluzioni di dimensioni ridotte o in quartieri periferici. Nelle località turistiche, invece, sono disponibili monolocali o appartamenti di piccole dimensioni in zone meno centrali. La disponibilità varia molto a seconda della zona e delle condizioni dell’immobile.

(Adnkronos) – Partendo da un budget di 200 mila euro cosa si può acquistare nelle grandi città italiane agli attuali prezzi di mercato? E nelle località turistiche? A questa domanda dell'AdnkronosLabitalia risponde l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prende in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova. BARI Nel capoluogo pugliese con un capitale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Quante obbligazioni posso acquistare con un certo budget Teoria + esempio pratico

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