Un mediatore abusivo è stato rinviato a giudizio per truffa e appropriazione indebita di clienti che avevano investito in case fantasma. Le vittime avevano pagato per immobili inesistenti, spesso partendo da annunci online che promettevano ville di lusso. Le indagini hanno accertato che l’uomo aveva creato annunci ingannevoli, portando alcuni clienti a perdere ingenti somme di denaro e a vedere le proprie vite rovinate. La vicenda riguarda anche persone che avevano investito in immobili che risultavano inesistenti.

La casa dei sogni è sul telefonino. Una strisciata sullo schermo e si dischiude la tua vita. Un sogno, appunto: da un rudere, gemma una villa. O magari precipiti nell’incubo: quello che è successo a dieci famiglie forlivesi. Che hanno pagato centinaia di migliaia di euro per delle abitazioni fantasma. Da un rudere, una devastazione. Finanziaria e psicologica. Un incubo. Ora c’è un processo alle porte. Primo round, 17 luglio. Si chiama udienza predibattimentale. Nella quale il giudice, Andrea Priore, dovrà decidere se proseguire il dibattimento e che in che modo farlo. L’imputato è Dervis Tassi, 63 anni, ex barelliere all’ospedale di Vecchiazzano, poi trasformato presunto "mediatore immobiliare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case fantasma: dal sogno all’incubo ’Mediatore abusivo’ a processo: "Clienti truffati, vite rovinate"

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Una niña mendiga y ciega era en realidad una princesa… y salvó todo el reino

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