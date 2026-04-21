A Pisa, un uomo di 47 anni è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza per aver svolto l’attività di mediatore immobiliare senza averne i requisiti e senza iscrizione all’albo. L’indagine è ancora in corso e l’agenzia interessata si trova sotto accusa per attività abusiva. La normativa prevede che questa professione richieda requisiti specifici e l’iscrizione in apposito albo.

Un uomo di 47 anni, cittadino italiano, è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza di Pisa per aver esercitato l’attività di mediatore immobiliare senza possedere i requisiti legali e l’iscrizione necessaria all’albo professionale. L’indagine ha rivelato che il soggetto operava stabilmente come collaboratore per un’agenzia della provincia, gestendo le mediazioni e incassando provvigioni non dovute tra maggio 2024 e settembre 2025. L’impatto delle irregolarità sul mercato immobiliare pisano. L’operatività abusiva del quarantatreenne si è protratta per ben diciotto mesi, durante i quali ha percepito diverse migliaia di euro attraverso commissioni derivanti dalle trattative immobiliari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa, sanzionato mediatore abusivo: l’agenzia è sotto indagine

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Curava le mediazioni immobiliari per l'agenzia con tanto di provvigioni: era abusivoDi fatto era stabilmente coinvolto nell'attività dell'agenzia immobiliare, ma senza titolo autorizzativo e iscrizione nell'apposito albo.

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