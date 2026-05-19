Vacanze rovinate dall’agenzia | 90 clienti truffati e un danno complessivo di 200mila euro

A Como, il 19 maggio 2026, si è scoperto che circa 90 persone sono state coinvolte in una truffa legata a pacchetti vacanza acquistati tramite un’agenzia. Le vittime riferiscono di aver subito perdite finanziarie che si aggirano attorno ai 200.000 euro complessivi. Le indagini sono in corso e si stanno esaminando i documenti e le transazioni per raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda. La procura ha avviato un procedimento per frode e appropriazione indebita.

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Como, 19 maggio 2026 – Circa 90 parti offese e un danno che sfiora i 200mila euro. Sono i numeri contestati a Silvia Gorla, operatrice turistica di 58 anni di Como, referente dell’agenzia Chrystal Travel di Como da lei gestita, al termine delle indagini condotte nell’ultimo anno, dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, che ha man mano raccolto le decine di denunce per truffa giunte in Procura. Contestazioni molto simili tra di loro, che variavano solo per gli importi pagati dai clienti, alcuni dei quali ingenti, per viaggi mai realizzati. Uno dei conti più salati era stato di 22mila euro, incassati da un gruppo di otto persone, per una visita in Sudafrica a maggio 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vacanze rovinate dall’agenzia: 90 clienti truffati e un danno complessivo di 200mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Affitto fasullo e vacanze rovinate, 43enne a giudizio per truffa Nadya Mayer di "Casa a Prima Vista": dall’agenzia immobiliare all’agenzia funebre: "L'immobile sei tu"Dall’agenzia immobiliare all’agenzia di pompe funebri, dalla casa per la vita alla casa per l’eternità, ovvero la tomba. Vacanze pagate e mai organizzate, sparita la titolare dell'agenzia viaggi: ora la figlia è partita per l’esteroFANO - La titolare dell’agenzia Il vicolo dei viaggi di via Froncini, Antonella Ago, è sparita da 11 giorni lasciando a terra 15 clienti che oggi avrebbero dovuto prendere il volo per il Vietnam, ... ilgazzettino.it Agenzia di viaggio chiude senza motivo, ma i clienti avevano già pagato le vacanze: Abbiamo perso migliaia di euroA Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, decine di persone avevano programmato vacanze che non hanno potuto fare: l’agenzia a cui si erano affidati, attiva da 20 anni in paese, ha chiuso ... fanpage.it