Educazione al rispetto e alla parità di genere al via il progetto MIM-Indire Cosa è previsto Valditara | Realizziamo per la prima volta l’educazione affettiva nelle scuole

Diventa pienamente operativo da oggi il progetto nazionale di formazione "Educazione al rispetto e alla parità di genere", promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con INDIRE. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educazione affettiva e parità di genere nelle scuole metropolitane, approvato il protocollo d’IntesaComune, Città Metropolitana, Social City, Ordini professionali e istituti scolastici insieme per promuovere benessere psico-fisico, rispetto...

ANP in audizione al Senato: l’educazione affettiva e sentimentale nelle scuole è una priorità per contrastare violenza di genere e stereotipiL'Associazione Nazionale Presidi ha partecipato all'audizione svolta dalla Commissione Cultura del Senato, nell'ambito dell'esame di otto disegni di...

Temi più discussi: Scuola e parità di genere, il ministro Valditara e il corso della Fondazione Cecchettin; Sull’educazione civica a scuola si gioca una partita decisiva: insegnare ai ragazzi il rispetto è la base; Rispetto ed empatia materie vere, obbligatorie e settimanali dalla scuola dell'infanzia: la proposta di Lavenia; Liguria, più scuole per l’educazione al rispetto.

Rispetto ed empatia materie vere, obbligatorie e settimanali dalla scuola dell’infanzia: la proposta di LaveniaAncora violenza tra giovani: nella tarda serata di ieri, 6 aprile, a Crema, un giovane di vent’anni è morto dopo essere stato preso a sprangate e bastonate per strada da un 17enne. Lo psicologo e psic ... tecnicadellascuola.it

Violenza a scuola, Valditara: Educazione al rispetto ed empatia al centro, dopo Pasqua via alla formazione docentiAbbiamo avviato per la prima volta […] l’educazione al rispetto, alle relazioni e adesso anche l’educazione all’empatia. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ... orizzontescuola.it

Per la Giornata della Terra, il Museo del Risparmio propone un evento online gratuito pensato per le scuole primarie che unisce educazione e coinvolgimento: “For & Mica e i supereroi del pianeta” Mercoledì 22 aprile | ore 11 Iniziativa riconosciuta dal - facebook.com facebook

Il nuovo album La fonte, il rapporto con il successo, l'educazione data ai figli, le scoperte dei quarant'anni. «Non voglio il gigantismo a tutti i costi, ma sperimentare». L'intervista x.com