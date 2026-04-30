Il progetto della polizia locale per l’educazione stradale e legale delle persone con disabilità

Due incontri dedicati all’educazione civica e alla legalità sono stati organizzati dalla polizia locale di Monza nel quadro del progetto “Il Dopo di Noi”. L’iniziativa si rivolge alle persone con disabilità, coinvolgendo gli ospiti delle associazioni cittadine Uroburo e Capirsi Down. Durante gli incontri, sono stati trattati temi legati alla sicurezza stradale e alle norme legali, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza tra i partecipanti.

Due incontri dedicati alla legalità e all'educazione civica dei cittadini più fragili. È il corso realizzato dalla polizia locale di Monza inserito nell’ambito del progetto “Il Dopo di Noi” per gli ospiti delle associazioni cittadine Uroburo e per Capirsi Down.Educazione alla legalitàIn via.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Educazione stradale nelle scuole: al via il progetto della Polizia MunicipaleHa preso avvio il progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Municipale di Benevento, rivolto agli alunni delle scuole primarie e... Un anno di attività della Polizia Locale a Montopoli: sanzioni, ma anche educazione stradaleL'amministrazione comunale di Montopoli ha pubblicato un report sull'attività 2025 della Polizia Locale, al fine di raccogliere in numeri interventi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: PretenDiamo Legalità Concluso il progetto della Polizia di Stato nelle scuole reatine Selezionati i vincitori del concorso a livello provinciale - Polizia di Stato; Il progetto della polizia locale per l’educazione stradale (e legale) delle persone con disabilità; Progetto Icaro: oltre tremila bambini nel Parco della Sicurezza tra giochi, lezioni e Polizia Stradale; Sicurezza stradale: oltre 2000 studenti coinvolti nei progetti educativi della Polizia locale di Reggio Emilia. Nuova Questura, il sindacato della Polizia: «Attesa da oltre 15 anni»La segreteria provinciale di Sap Padova esprime la sua soddisfazione per l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della nuova casa delle forze dell'ordine in via Anelli, avvenuta ... padovaoggi.it Rioni sicuri: tornano i presidi della locale, ecco come segnalare i problemi della cittàDal 28 aprile all’8 maggio le pattuglie dedicate all’ascolto, alla raccolta di segnalazioni e a dare informazioni saranno presenti in piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Sergio e Valmaura ... triesteprima.it L’ad conferma il suo progetto. Dalle assemblee ok ai bilanci di Credem e Unipol Leggi l'articolo #Unicredit - facebook.com facebook Roma, progetto di accoglienza domestica per migranti: quasi 400mila euro di affidamento e, dopo 3 mesi, appena 3 adesioni. La sinistra fa lezioni di solidarietà agli italiani, poi quando si tratta di aprire casa propria la propaganda si ferma davanti alla realtà. x.com