Auto divorata dalle fiamme a Castiglione d’Adda | paura in strada salvo il conducente

Un incendio ha devastato un'auto nel pomeriggio di oggi a Castiglione d'Adda, creando momenti di tensione tra i passanti. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Castiglione d'Adda (Lodi), 13 aprile 2026 – Un rogo distrugge un'auto, panico per strada. Paura, nel pomeriggio di oggi, a Castiglione d’Adda, nel Lodigiano. Intorno alle ore 16, in centro, si è verificato l’incendio di un’automobile alimentata a gasolio. L’episodio è avvenuto in via della Vittoria e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto è stata inviata una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa. All’arrivo della squadra, l ’unico occupante del veicolo era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e non ha riportato ferite, evitando conseguenze più gravi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Auto divorata dalle fiamme a Castiglione d’Adda: paura in strada, salvo il conducente Auto divorata dalle fiamme: paura per le due persone a bordoTempo di lettura: < 1 minutoUna Audi Q8 è andata completamente distrutta dal fuoco sulla strada provinciale Bebiana in prossimità dell’abitato di... Auto ibrida in fiamme a Portici: Defender divorata dal rogo. Salvato il conducentePaura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in via Vittorio Emanuele a Portici, dove un’auto ibrida è andata in fiamme ed è stata...