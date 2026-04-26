Incendio nell’azienda agricola quattro macchinari distrutti dalle fiamme

Nella notte tra sabato e domenica un incendio ha interessato un’azienda agricola nella zona di Gavorrano, in località Grilli. Le fiamme hanno provocato la distruzione di quattro macchinari destinati alle attività agricole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incendio. Al momento non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.

Gavorrano (Grosseto), 26 aprile 2026 – Un incendio è divampato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 aprile all’interno di un’azienda agricola nel comune di Gavorrano, in località Grilli, causando la distruzione di quattro macchine agricole. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in fase di accertamento, hanno completamente avvolto i mezzi, rendendoli inutilizzabili. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Grosseto ha permesso di contenere il rogo ed evitare che si estendesse ad altre strutture e attrezzature presenti nell’area. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio nell’azienda agricola, quattro macchinari distrutti dalle fiamme A Bibbiena (Arezzo) esplode un furgone carico di bombole d'ossigeno Notizie correlate Fiamme nell'azienda agricola, devastato fienilePaura nella serata di venerdì all’interno dell’azienda agricola Letizia di Castel Volturno, dove un incendio è divampato nel fienile della struttura. Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione per spegnere l’incendio (C’è il video)Una colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che divampano nei pressi della struttura. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fiamme all'azienda agricola, donna colta da malore. I danni sono ingenti; Amatrice, incendio in una azienda agricola: proprietario denunciato dai carabinieri; Incendio divampa nella stalla: morti vacche, galline e conigli; Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorni. Incendio nell’azienda agricola, quattro macchinari distrutti dalle fiammeIn località Grilli, nel comune di Gavorrano. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, da accertare le cause all’origine del rogo ... lanazione.it Incendio in un’azienda agricola: distrutti quattro mezziIncendio in un'azienda agricola in località Grilli, nel comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Mezzi agricoli distrutti ... grossetonotizie.com Elsa è fuori pericolo, dopo essere rimasta ferita nell'incendio della notte di Capodanno in Svizzera - facebook.com facebook Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all’Italia il pagamento delle esose spese mediche che l’ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Cr x.com