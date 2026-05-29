Una trattativa è in corso tra Casa Sollievo della Sofferenza e un grande gruppo della sanità privata. La struttura, nota per le sue attività assistenziali, potrebbe essere messa in vendita. La notizia è stata riportata da un articolo di Repubblica.it, firmato da Davide Carlucci. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sul valore della possibile transazione.

SAN GIOVANNI ROTONDO - Repubblica.it con un articolo a firma di Davide Carlucci ha svelato che ci sarabbe una trattativa in corso tra Casa Sollievo ed un importante gruppo della sanità privata. Il futuro della Casa Sollievo della Sofferenza, lo storico ospedale fondato da Padre Pio, si gioca ormai interamente su due tavoli incrociati: quello dell'alta finanza sanitaria e quello delle stanze vaticane. Nelle corsie la situazione clinica e logistica sembrerebbe critica, secondo l'articolo di Repubblica ci sarebbe un esodo degli infermieri di Casa Sollievo che recentemente avrebbe visto partecipare circa 600 infermieri della struttura ad un importante concorso della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Casa Sollievo della Sofferenza in vendita, trattativa con un importante gruppo della sanità privata?

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