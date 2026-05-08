Casa Sollievo della Sofferenza Gumirato | Nessun licenziamento e confronto aperto con Regione e Vaticano

In una dichiarazione recente, il direttore di un noto istituto sanitario ha affermato che non ci sono piani di licenziamento in atto e ha confermato la disponibilità a un confronto con le autorità regionali e il Vaticano. La comunicazione arriva in un momento di discussione su questioni occupazionali e di gestione dell’ente, con l’obiettivo di chiarire le posizioni ufficiali e mantenere un dialogo aperto con le parti coinvolte.

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SAN GIOVANNI ROTONDO – «La visita del cardinale Pietro Parolin per il Settantesimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza è stata un segnale di straordinaria importanza spirituale, umana e operativa». Così il direttore generale dell’ospedale, Gino Gumirato, ha commentato la presenza del segretario di Stato vaticano nella struttura fondata da Padre Pio. Gumirato ha evidenziato come Parolin abbia voluto dedicare tempo non solo alle celebrazioni ufficiali, ma anche all’ascolto diretto dei pazienti e al confronto con le organizzazioni sindacali. «Fuori dai riflettori ha ascoltato le sofferenze dei ricoverati con grande umanità e dedizione», ha sottolineato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Casa Sollievo della Sofferenza, Gumirato: “Nessun licenziamento e confronto aperto con Regione e Vaticano” Notizie correlate Tavolo a tre in Vaticano per rilanciare Casa Sollievo, il dg Gumirato: "Ospedale insostituibile qui"Dopo la visita del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, avvenuta in occasione del settantesimo anniversario dell'ospedale Casa... Leggi anche: Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parolin: la Casa Sollievo della Sofferenza, esempio di amore che può nascere dal dolore; Il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza secondo Parolin: La crisi si supera remando tutti nella stessa direzione - FoggiaToday; Parolin, il Papa sostiene Casa sollievo della sofferenza; Il 70° anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza. Oggi i 70 anni di Casa Sollievo della SofferenzaMigliaia di fedeli, assieme a prelati, religiosi, autorità civili e militari, hanno partecipato oggi a San Giovanni Rotondo alle celebrazioni per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Soffere ... luceraweb.eu Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: processione, messa e il richiamo all'unità di Pietro ParolinIl cardinale Pietro Parolin invita a collaborare per il bene dell'ospedale mentre le reliquie di San Pio tornano simbolicamente a Casa Sollievo per il 70° anniversario ... notizie.it "May 5, 1956. Seventy years of Casa Sollievo della Sofferenza. What began as Padre Pio’s dream has become, over these 70 years, a living source of care and hope for millions of patients. A hope that continues to grow and be renewed through the generosity facebook 70° Anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza Un estratto del messaggio di saluto dell'arcivescovo padre Franco Moscone, presidente di Casa Sollievo della Sofferenza. Guarda il video integrale del messaggio youtu.be/oRy5jOJNJ4I x.com