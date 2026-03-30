alzheimer a casa sollievo della sofferenza i primi trattamenti con anticorpi monoclonali

A Casa Sollievo della Sofferenza sono stati avviati i primi trattamenti con anticorpi monoclonali per la malattia di Alzheimer. La patologia, una forma di degenerazione del cervello, si presenta con un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, come memoria, linguaggio e capacità di ragionamento, che possono portare alla perdita dell’autonomia della persona.

L'ambulatorio per i Disturbi Cognitivi e Demenze, guidato da Raffaella Latino e afferente all'Unità Complessa di Neurologia diretta da Giuseppe d'Orsi, ha avviato con successo la somministrazione di Donanemab Rappresenta circa il 55% di tutte le forme di demenza, in Italia si stimano circa 1.200.000 pazienti, di cui 70.000 solo in Puglia, a conferma dell'impatto rilevante di questa patologia sul sistema sanitario e sociale. Un importante passo avanti nella lotta contro l'Alzheimer arriva da Casa Sollievo della Sofferenza, dove l'Ambulatorio per i Disturbi Cognitivi e Demenze, guidato da Raffaella Latino e afferente all'Unità Complessa di Neurologia diretta da Giuseppe d'Orsi, ha avviato con successo la somministrazione di Donanemab. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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