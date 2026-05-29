Casa della Salute Pintor | chiusura degli sportelli Cup interventi urgenti agli impianti di condizionamento
Venerdì 29 maggio gli sportelli CUP alla Casa della Salute Pintor-Molinetto a Parma resteranno chiusi per interventi urgenti sugli impianti di condizionamento. Non sarà possibile accedere ai servizi di prenotazione e assistenza durante l'intera giornata. La struttura garantirà comunque le attività di emergenza e assistenza sanitaria. La riapertura è prevista per il giorno successivo, con ripresa regolare delle attività.
Chiusura temporanea venerdì 29 maggio degli sportelli CUP alla Casa della Salute Pintor-Molinetto a Parma.Il provvedimento si è reso necessario per procedere con interventi urgenti al ripristino degli impianti di condizionamento.I cittadini potranno prenotare visite ed esami contattando il numero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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