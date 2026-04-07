In Calabria, da oggi è possibile prenotare esami e visite mediche presso gli uffici postali grazie a un accordo tra la regione e l’azienda Zoro. La collaborazione mira a facilitare l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini, che potranno effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle poste senza dover recarsi in strutture sanitarie o online. La novità riguarda tutte le prenotazioni Cup nella regione.

La Regione Calabria e l’azienda Zoro hanno siglato un accordo per permettere la prenotazione di esami e visite mediche attraverso gli uffici di Poste Italiane. Il progetto mira a semplificare l’accesso al Cup regionale, partendo da una fase di test in provincia di Reggio Calabria. L’iniziativa è stata presentata da Roberto Occhiuto, presidente regionale, che ha sottolineato come l’obiettivo sia avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Attualmente il sistema opera in 5 sedi Polis della provincia reggina, ma l’espansione a tutto il territorio regionale è prevista entro la fine della primavera. Il servizio punta a supportare chi risiede in centri abitati con meno di quindicimila abitanti o in zone interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute in Calabria: prenotazioni Cup ora agli sportelli Postali

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