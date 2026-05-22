Code infinte agli sportelli della casa della salute di Camucia
Da alcuni giorni, gli utenti che si recano presso la Casa della Salute di Camucia si trovano ad affrontare lunghe code agli sportelli, con tempi di attesa spesso molto elevati. La situazione si ripete ogni giorno e riguarda le procedure di prenotazione di esami e visite specialistiche. Le file si formano all’ingresso degli sportelli, creando disagi e rallentamenti nelle operazioni di accesso ai servizi sanitari. La presenza di code infinite è diventata una costante per chi cerca di programmare le proprie visite mediche in questa struttura.
Da qualche tempo, per i cittadini che si recano alla Casa della Salute di Camucia, la quotidianità è fatta di attese interminabili e lunghe code davanti agli sportelli, nel tentativo di prenotare esami o visite specialistiche. Il disagio maggiore avvertito dagli utenti riguarda il fatto che, dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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