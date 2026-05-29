Casa Bruschi | ecco il flauto magico di Messina

Il Festival Musicale Internazionale si avvicina alla conclusione alla Casa Museo Ivan Bruschi, che fa parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. La manifestazione si svolge ad Arezzo e il 29 maggio 2026 rappresenta il giorno del gran finale. La sede ospita eventi musicali legati al flauto magico, uno strumento simbolico del festival. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico, con programmi dedicati alla musica classica e alle esibizioni dal vivo.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Va verso il gran finale alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, il Festival Musicale Internazionale. Un nuovo concerto è stato fissato per questa sera venerdì 29 maggio alle ore 21, in sostituzione di quello annullato l’8 maggio scorso a causa di una indisposizione degli artisti. Per l’ultimo concerto della stagione della Casa Museo Ivan Bruschi, si esibirà l’astro nascente del flautismo italiano, il ventiquattrenne Lorenzo Messina che ha recentemente vinto il concorso nella più importante orchestra al mondo: i Berliner Philarmoniker. Da settembre 2024 Messina è borsista presso la rinomata Karajan-Akademie dell’orchestra, dove è seguito da Emmanuel Pahud ed Egor Egorkin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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