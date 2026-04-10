A Monza, nella Villa Reale, è andata in scena una prima parziale del “Flauto Magico”. La rappresentazione, ancora in fase di allestimento, si inserisce in una tradizione storica che vedeva opere come le Nozze di Figaro di Mozart essere spesso provate in anteprima nella città prima di arrivare a Milano. La serata ha segnato il debutto di questa produzione, con il pubblico presente ad assistere a un momento ancora in divenire.

La “prima”, ancora incompleta, delle Nozze di Figaro di Mozart fu eseguita a Monza nel 1787. Un tempo era così, spesso le opere in cartellone alla Scala di Milano venivano “provate” preventivamente a Monza. Anche confortati da tali precedenti, debutta alle 18.30 al Teatro di Corte della Villa Reale la prima stagione d’opera di Monza. C’è voluto qualche decennio, anzi secolo per riportare la tradizione operistica a Monza, e un mecenate come il conte Alberto Uva, ideatore della stagioni d’opera già sperimentate con successo a Villa Sormani Marzorati Uva di Missaglia e in altre residenze di delizia in Italia e all’estero. E per il debutto a Monza del primo titolo, “ Il flauto magico ” di Mozart, non è stato scelto a caso, come assicura il conte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Grande opera in Villa Reale. Il debutto col ’Flauto Magico’

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