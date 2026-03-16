In questi giorni il futuro dell’allenatore del Napoli è al centro delle discussioni tra tifosi e dirigenza. Si parla di un possibile rinnovo o di un addio, con molte voci che indicano l’interesse di proseguire con Conte. La decisione finale non è ancora stata comunicata, ma il tema rimane molto caldo tra chi sostiene di vederlo ancora sulla panchina e chi aspetta nuove indicazioni.

Il tema di questi in giorni in casa Napoli è il futuro dell’allenatore e, quindi, della squadra. Gran parte della tifoserie e della dirigenza partenopea spera di rivedere Antonio Conte sulla panchina azzurra anche l’anno prossimo. Tuttavia, la permanenza non è scontato. Ne hanno parlato gli ospiti de “Il Bello del Calcio”. Conte-Napoli, possibile rinnovo fino al 2030?. Conte va verso la permanenza per il terzo anno, l’ultimo del suo contratto con il Napoli. In questi mesi, però, bisognerà decidere se separarsi in anticipo o prolungare il contratto. Secondo Gianluca Gifuni, radiocronista di “Radio Marte”, bisognerebbe aprire un nuovo ciclo: “Bisogna fare una riflessione sulla carriera di Conte in Champions League, ma credo che in fondo lui abbia una grande voglia di rivalsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte, addio o rinnovo? L’allenatore potrebbe aprire un nuovo ciclo

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