Carrarese Antonio Calabro resta o va via? La prima incognita da affrontare è questa

La posizione di Antonio Calabro sulla panchina della Carrarese resta incerta, con la decisione ancora da prendere. La squadra si trova nelle ultime due settimane di allenamenti post stagione, mentre si cominciano a valutare le prossime mosse. Al momento, la società non ha annunciato cambiamenti né avviato trattative ufficiali, e il focus rimane sulla preparazione senza programmi immediati di mercato.

Con la squadra alle prese con le ultime due settimane di allenamenti post season è inevitabile che si guardi già avanti, direttamente alla prossima stagione, anche se in casa Carrarese al momento non c’è nessuna fretta ed è prematuro pensare a movimenti di mercato. L’INCOGNITA CALABRO Va o resta? E’ inutile girarci intorno, il primo grande quesito da sciogliere è questo. Partiamo col dire che il grande condottiero azzurro ha ancora un anno di contratto, anche se si sa che di questi tempi spesso possono diventare carta straccia. Ad oggi non ci sono avvisaglie di un suo addio ma le cose possono cambiare da un momento all’altro ed in caso di “chiamata“ di una “grande“ non si sa cosa potrebbe succedere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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