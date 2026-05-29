Solo 8 giorni e il Montagna tornerà protagonista. Ecco squadra per squadra, in ordine alfabetico, chi saranno alcuni interpreti di questa commedia. ATHLETIC LC. È una novità assoluta, nata dalla collaborazione tra Athletic Casina e Leguigno. Il mister è Andrea Baroni, che da vice ha vinto i playoff di Seconda (e la coppa) con l’Atletic Progetto Montagna. Fascia da capitano a Ghirelli, centrocampista del Baiso (retrocesso in Prima). Un esterno? In porta Della Corte della Vianese (Eccellenza). Campo di casa: nel girone, due sfide a Casina e una a Leguigno. BAISO. Grande ritorno dell’esperto Arturo Borghi. Indimenticabile la notte del 1° luglio 2002, quando portò a Baiso la leggenda Totò Schillaci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carpineti ingaggia l’ex Juventus Beltrame. Il Roteglia blinda la difesa con Gulinelli

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