Carpineti ingaggia l’ex Juventus Beltrame Il Roteglia blinda la difesa con Gulinelli
Il Roteglia ha annunciato l’ingaggio dell’ex giocatore della Juventus Beltrame. La squadra di Carpineti ha rafforzato la difesa con l’arrivo di Gulinelli. Tra otto giorni, il Montagna tornerà in campo. La presentazione delle formazioni si svolgerà in ordine alfabetico, evidenziando i principali interpreti di questa stagione.
Solo 8 giorni e il Montagna tornerà protagonista. Ecco squadra per squadra, in ordine alfabetico, chi saranno alcuni interpreti di questa commedia. ATHLETIC LC. È una novità assoluta, nata dalla collaborazione tra Athletic Casina e Leguigno. Il mister è Andrea Baroni, che da vice ha vinto i playoff di Seconda (e la coppa) con l’Atletic Progetto Montagna. Fascia da capitano a Ghirelli, centrocampista del Baiso (retrocesso in Prima). Un esterno? In porta Della Corte della Vianese (Eccellenza). Campo di casa: nel girone, due sfide a Casina e una a Leguigno. BAISO. Grande ritorno dell’esperto Arturo Borghi. Indimenticabile la notte del 1° luglio 2002, quando portò a Baiso la leggenda Totò Schillaci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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