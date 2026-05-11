Nella giornata di domenica 10 maggio, Juventus Women e Inter si sono affrontate in una partita terminata con un punteggio di 3-3. La sfida ha visto diverse reti e momenti di tensione, con entrambe le squadre che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Il risultato permette alle juventine di mantenere il terzo posto in classifica e di assicurarsi la qualificazione alla Champions League.

Nella giornata di ieri, domenica 10 maggio, è andato in scena il match tra Juventus Women e Inter, conclusosi sul 3-3 dopo una girandola di emozioni. Questo risultato ha permesso alle bianconere di confermare la terza posizione in campionato, lasciandosi alle spalle Lazio e Fiorentina, entrambe uscite vittoriose dalle rispettive sfide. Con una giornata di anticipo, dunque, la squadra guidata da mister Canzi ha strappato il pass per l’edizione 2027 della Uefa Women’s Champions League e potrà riservare tutta la propria attenzione sulla finale di Coppa Italia con la Roma. Il riassunto della partita. A Biella, il derby d’Italia si scalda fin dai primi minuti: dopo soli 120 secondi dal fischio d’inizio, infatti, sono le nerazzurre a trovare il vantaggio con Robustellini che dal limite dell’area batte De Jong.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Women, il 3-3 con l’Inter blinda il terzo posto: Champions League conquistata

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