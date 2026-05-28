Il ministro Fitto ha risposto a Meloni sulla richiesta di ampliare le misure energetiche, suggerendo di usare le risorse della Coesione. La discussione riguarda l’accesso a fondi per il settore energetico, ma Fitto ha ribadito che le risorse devono provenire dalla Coesione. La posizione del ministro è stata comunicata in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla proposta di Meloni. La questione rimane aperta e senza sviluppi immediati.

Questa volta a chiudere le porte in faccia a Giorgia Meloni sulla richiesta di allargare all’energia la deroga al Patto di stabilità sulla difesa non è la numero uno dell’esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, una cui prima risposta è attesa il 3 giugno, giorno della presentazione del pacchetto di primavera del semestre europeo. Non è la presidente della Bce, Christine Lagarde. Ma un Fratello d’Italia. Precisamente Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Che la partita dell’Italia per ottenere nuova flessibilità in Europa fosse in salita era già facilmente intuibile dalle indiscrezioni trapelate dalla Commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Schiaffo di Fitto a Meloni: “Per l’energia si usi la Coesione”

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