VIDEO | Carlo Calenda e le occupazioni | La sinistra ha tollerato per anni perché sono bacini di voti E la destra farà uguale

Carlo Calenda e le occupazioni a scopo abitativo: “Tollerate dalla sinistra perché bacini di voti”. Al nostro podcast “RomaToday Incontra” il leader di Azione e senatore, dice tutto ciò che pensa su come le amministrazioni di sinistra hanno gestito il tema della precarietà abitativa.Riprese e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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