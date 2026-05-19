Elkann venderà Maserati | la profezia di Carlo Calenda sul futuro di Stellantis

Carlo Calenda ha affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui Maserati potrebbe essere venduta. La dichiarazione si concentra sul possibile futuro di uno dei marchi del gruppo Stellantis in Italia. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità della presunta vendita, né sono state ufficializzate conferme da parte del gruppo stesso. La notizia ha suscitato attenzione nel settore automobilistico e tra gli addetti ai lavori. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino o smentiscano questa indiscrezione.

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