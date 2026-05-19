Elkann venderà Maserati | la profezia di Carlo Calenda sul futuro di Stellantis
Carlo Calenda ha affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui Maserati potrebbe essere venduta. La dichiarazione si concentra sul possibile futuro di uno dei marchi del gruppo Stellantis in Italia. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità della presunta vendita, né sono state ufficializzate conferme da parte del gruppo stesso. La notizia ha suscitato attenzione nel settore automobilistico e tra gli addetti ai lavori. Attualmente, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino o smentiscano questa indiscrezione.
"Io ho voci che verrà venduta Maserati". Così Carlo Calenda getta più di qualche ombra sul futuro del gruppo Stellantis in Italia. Il leader di Azione, intervenendo a Tagadà su La 7, suggerisce che John Elkann intenda cedere l'azienda specializzata in automobili sportive di lusso. Cosa ha. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
BYD tratta l’acquisto di fabbriche in Europa da Stellantis e altri. E si dice interessata a compare MaseratiIl fronte dei marchi cinesi in cerca di fabbriche in Europa si allarga e Stellantis finisce di nuovo al centro delle trattative.
Leggi anche: Alfa Romeo, Maserati e le fabbriche di Modena e Cassino: chi può entrare nella “via cinese” di Stellantis in Italia
Vita da Carlo. Calenda prova a stanare la svolta liberal di TajaniVuole stanarli. Carlo Calenda guarda al 2027 e stuzzica Forza Italia. Alla kermesse azzurra incassa applausi, fissa paletti anti-Salvini e apre a destra sulle prossime comunali, Milano in pole ... huffingtonpost.it
Calenda asfalta la sinistra: Davanti alle fabbriche mai incontrato nessunoVorrei dire a Meloni che io 'muto' di fronte alla deindustrializzazione e alle schifezze degli Elkann non ci sono mai stato. Ed è vero che Landini e la sinistra hanno fatto finta di niente. Ma è vero ... iltempo.it