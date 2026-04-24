Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Aversa, con l’aiuto dei tecnici dell’Asl Veterinaria, hanno effettuato controlli in piazza Vittorio Emanuele III. Durante l’operazione sono state identificate due persone non in regola sul territorio nazionale e un locale è stato chiuso a causa di gravi carenze igieniche. L’intervento si inserisce in un monitoraggio più ampio delle attività commerciali nella zona.

Controlli intensificati in piazza Vittorio Emanuele III, ad Aversa. Due persone irregolari sul territorio nazionale e un locale chiuso: è questo il bilancio dell’operazione condotta ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Aversa, con il supporto dei tecnici dell’Asl Veterinaria. Nel corso delle verifiche in un pubblico esercizio della zona, gli agenti hanno identificato diversi avventori, tra cui quattro cittadini stranieri. Per due di loro sono scattati accertamenti più approfonditi, in quanto risultati privi di documenti validi per soggiornare in Italia: entrambi sono stati accompagnati negli uffici di Polizia per l’avvio delle procedure di espulsione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele: chiuso un locale per gravi carenze igieniche

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