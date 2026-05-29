Nel carcere di Secondigliano, le forze di polizia hanno sequestrato 21 cellulari nel Reparto di Alta Sicurezza. L'operazione si inserisce in un’attività di controllo volta a prevenire l’introduzione di oggetti non autorizzati all’interno della struttura penitenziaria. Non sono stati riportati dettagli su eventuali persone coinvolte o altre azioni conseguenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo importante successo della Polizia Penitenziaria nel contrasto all’introduzione e alla detenzione illecita di oggetti non consentiti negli istituti penitenziari. Nel corso di un’ordinaria attività di perquisizione effettuata presso il reparto Ionio, dove sono ristretti detenuti appartenenti al circuito dell’Alta Sicurezza, il personale del Corpo ha rinvenuto e sequestrato ben 21 dispositivi telefonici cellulari. L’operazione rientra nelle quotidiane attività di controllo e prevenzione svolte dalla Polizia Penitenziaria a tutela della sicurezza interna degli istituti di pena e conferma ancora una volta l’elevato livello di attenzione mantenuto dagli agenti, soprattutto nei reparti a più alta complessità operativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carcere di Secondigliano, sequestro di 21 cellulari nel Reparto di Alta Sicurezza

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CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo

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