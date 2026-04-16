Carcere Livorno trovato un cellulare nel reparto di alta sicurezza | era stato nascosto nel locale barberia

Nel carcere di Livorno, un cellulare completo di scheda è stato trovato nascosto nel locale barberia del reparto di alta sicurezza, situato al secondo piano della sezione. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sugli individui coinvolti. La polizia penitenziaria ha sequestrato il dispositivo e avviato le indagini.

Un cellulare completo di scheda, illegalmente detenuto, è stato rinvenuto all’interno del reparto di alta sicurezza del carcere di Livorno nel locale barberia situato al secondo piano della sezione. Il telefonino è stato subito sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. A darne.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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