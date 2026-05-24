Durante un controllo nel carcere di Poggioreale sono stati trovati 15 cellulari, di cui 7 in sezioni di alta sicurezza. Le perquisizioni si sono svolte nel fine settimana e hanno portato al sequestro dei dispositivi. I controlli hanno coinvolto diverse sezioni della struttura, con l’obiettivo di contrastare il traffico di cellulari tra i detenuti. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Weekend di perquisizioni e sequestri nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove la polizia penitenziaria ha scoperto e sottratto ai detenuti, anche nei reparti di alta sicurezza, quelli che ospitano presunti affiliati alla criminalità organizzata ben 15 telefoni, 150 grammi di hascisc e 20 grammi cocaina. Lo rende noto l’Uspp. Otto i cellulari sequestrati nel padiglione dove ci sono i cosiddetti detenuti comuni e ben 7 quelli invece trovati nell’alta sicurezza. “ Apprezzamento per la professionalità e la costante attenzione della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale”, è stata espressa dal presidente... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trovati 15 cellulari nel carcere di Poggioreale, 7 in alta sicurezza

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Coro Gospel al carcere di Poggioreale

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