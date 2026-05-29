Carcere di Secondigliano sequestrati 21 telefonini

Nel carcere di Secondigliano sono stati sequestrati 21 telefonini durante un’operazione della Polizia Penitenziaria. L’intervento si inserisce in un’azione volta a contrastare l’introduzione e la detenzione di oggetti non autorizzati all’interno delle carceri. I telefoni sono stati trovati durante controlli di routine e sequestrati per motivi di sicurezza e rispetto delle norme penitenziarie. Non sono stati segnalati altri oggetti o persone coinvolte nell’operazione.

Nuovo importante successo della Polizia Penitenziaria nel contrasto all’introduzione e alla detenzione illecita di oggetti non consentiti negli istituti penitenziari. Nel corso di un’ordinaria attività di perquisizione effettuata presso il reparto Ionio, dove sono ristretti detenuti appartenenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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CLAN AMATO-PAGANO: Scissionisti di Secondigliano - Documentario Completo

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