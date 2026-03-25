Nella serata di sabato, nella campagna polesana vicino al nuovo carcere di Rovigo, sono stati intercettati con un drone alcuni oggetti sospetti appena atterrati nel cortile. Durante le operazioni sono stati arrestati quattro persone e sequestrati 28 mila euro, hashish, tredici telefonini e due veicoli. La scoperta ha portato all'operazione delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato il materiale rinvenuto.

ROVIGO - È appena calato il buio, sabato, nella campagna polesana, dove sorge come una cattedrale nel deserto il nuovo carcere di Rovigo. Il drone arriva basso, supera il muro di cinta e atterra a pochi metri dal cortile dove i detenuti di giorno si godono l’ora d’aria. È in quel momento che scatta l’intervento della polizia Penitenziaria. Gli agenti sono già sul posto, pronti a intervenire: non è un controllo casuale, ma il punto di arrivo di un’attività di indagine avviata nelle settimane precedenti per stroncare il traffico di droga e cellulari all’interno della casa circondariale. In quattro finiscono in carcere. LE INDAGINI Il Reparto della casa circondariale aveva raccolto elementi su un possibile tentativo di introduzione di materiale illecito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Droga e cellulari volano in carcere coi droni, intercettato il carico atterrato vicino al cortile: 4 arresti. Sequestrati 28mila euro, hashish, 13 telefonini e 2 auto

Articoli correlati

Leggi anche: Drone carico di hashish e cellulari intercettato nel carcere di Poggioreale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Droga e cellulari volano in carcere coi...

Temi più discussi: Droga e cellulari volano in carcere coi droni, intercettato il carico atterrato vicino al cortile: 4 arresti. Sequestrati 28mila euro,...; Ex dipendente devasta il bistrot in piazza Hesteria: arrestato; Ubriaco e senza patente sperona le auto in sosta, 30enne fermato dalla polizia dopo aver tentato la fuga con calci e spintoni; Cambio al vertice del cantiere navale Vittoria: Stefano Lupi è il nuovo amministratore delegato.

Droga e cellulari volano in carcere coi droni, intercettato il carico atterrato vicino al cortile: 4 arresti. Sequestrati 28mila euro, hashish, 13 telefonini e 2 autoROVIGO - È appena calato il buio, sabato, nella campagna polesana, dove sorge come una cattedrale nel deserto il nuovo carcere di Rovigo. Il drone arriva basso, supera il muro di cinta ... ilgazzettino.it

Volevano far entrare droga e telefonini nel carcere di Rovigo usando un drone: 4 arrestiTre uomini di nazionalità albanese e un italiano sono stati colti in flagranza dalla polizia penitenziaria del capoluogo polesano ... rainews.it

PAOLA, LABORATORIO DELLA DROGA IN CASA: ARRESTATA 45ENNE INSOSPETTABILE Operazione della Polizia di Stato nel centro cittadino: sequestrati oltre 400 grammi di cocaina e più di un chilo di marijuana, scoperto un sistema di confezionamento - facebook.com facebook

Volevano far entrare droga e telefonini nel carcere di #Rovigo usando un drone: 4 arresti. Tre uomini di nazionalità albanese e un italiano sono stati colti in flagranza dalla polizia penitenziaria del capoluogo polesano #IoSeguoTgr @TgrRai x.com