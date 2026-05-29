Caravaggio genio e follia | tour e degustazione
Il tour guidato con auricolari a distanza parte alle 9,45 presso la Chiesa di San Luigi dei Francesi. La visita si concentra sulle opere di Caravaggio, toccando aspetti della sua vita e della sua arte. Durante l'evento, è prevista anche una degustazione, offrendo ai partecipanti un momento di confronto e approfondimento. La visita si svolge in un orario mattutino e si svolge interamente nel centro storico, con un percorso che permette di ammirare le principali opere del pittore.
ProgrammaTour guidato con gli auricolari a distanza:Appuntamento alle ore 9,45 presso la Chiesa di San Luigi dei Francesi (Piazza di S. Luigi de’ Francesi, Roma)San Luigi dei Francesi (Cappella Contarelli)Sant’AgostinoVicolo del Divino AmoreSanta Maria del PopoloA seguire, degustazione presso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie e thread social correlati
Aperitivo con Caravaggio: spettacolo e degustazione, la due giorni sbarca all'HangarDue giorni di eventi dedicati a Caravaggio si svolgono presso un hangar, con spettacoli e degustazioni.
Caravaggio a Napoli: il genio ribelle sfida il Seicento con il RockDomenica 12 aprile 2026, alle ore 19:00, il Teatro Acacia di Napoli ospiterà la prima rappresentazione di \
Si parla di: Romanzi, saggi e reportage: da De Carlo a Zazzaroni, le novità in libreria.
Caravaggio, Bernini, Munch: quando l'arte è criminaleDietro il celestiale volto di una Madonna può nascondersi la mano di un pittore assassino o di uno stupratore?. Si apre con ... msn.com
Genio, eros e follia. Quando l'arte nasconde un crimine(di Francesca Chiri) VANIA COLASANTI, SERGIO ROSSI, ARTE CRIMINALE (Baldini+Castoldi; 208 pp;19 euro) Quando si dice genio e sregolatezza il primo artista che viene alla mente è Caravaggio, pittore ... ansa.it