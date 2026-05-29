Caravaggio genio e follia | tour e degustazione

Notizia in breve

Il tour guidato con auricolari a distanza parte alle 9,45 presso la Chiesa di San Luigi dei Francesi. La visita si concentra sulle opere di Caravaggio, toccando aspetti della sua vita e della sua arte. Durante l'evento, è prevista anche una degustazione, offrendo ai partecipanti un momento di confronto e approfondimento. La visita si svolge in un orario mattutino e si svolge interamente nel centro storico, con un percorso che permette di ammirare le principali opere del pittore.