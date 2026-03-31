Due giorni di eventi dedicati a Caravaggio si svolgono presso un hangar, con spettacoli e degustazioni. La manifestazione si inserisce nel più ampio scenario di iniziative culturali e di intrattenimento dedicate all’artista. La presenza di tali eventi attira l’attenzione dei media, che dedicano ampio spazio alle attività e alle discussioni che coinvolgono questa figura storica.

Non c’è notizia che riguardi lui o la sua opera che non faccia scalpore e non finisca sui giornali di tutto il mondo. Chi era Michelangelo Merisi e perché fu rivalutato solo nel secolo scorso? Saliremo sulla macchina del tempo e viaggeremo nel 1600 per scoprire non solo la vita e le opere di Caravaggio, ma anche usi e costumi dell’epoca. Spettacolo dell’Aperitivo con l’arte con Cristina Bonadei, Massimo Tommasini e Riccardo Morpurgo al pianoforte. Regia e testi di Massimo Tommasini, in collaborazione con Anna Roman (Università Ca’ Foscari di Venezia). Alle 20:30 inizio dello spettacolo, alle 22 la degustazione con vini regionali. Tutte le informazioni al sito www. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Aperitivo con Caravaggio: spettacolo e degustazione, la due giorni sbarca all'Hangar

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