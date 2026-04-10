Domenica 12 aprile 2026, alle ore 19:00, il Teatro Acacia di Napoli ospiterà la prima rappresentazione di

Il Teatro Acacia di Napoli ospiterà domenica 12 aprile 2026, alle ore 19:00, la prima rappresentazione partenopea di Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical. Il progetto, che ha già ottenuto consensi e premi in tutta Italia durante il corso del 2025, propone un incontro tra la figura del pittore e una città che ne conserva le opere più iconiche. L’incontro tra l’anima ribelle del Merisi e la cultura partenopea. Napoli si prepara a ricevere un racconto che scava nell’indole anticonformista di Michelangelo Merisi. Lo spettacolo punta a ricostruire la tensione drammatica di un artista che, nel Seicento, sfidò le strutture di potere della Roma dell’epoca attraverso una visione estetica radicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caravaggio a Napoli: il genio ribelle sfida il Seicento con il Rock

"Caravaggio, un genio ribelle" a MandelloL'amministrazione comunale di Mandello del Lario, all’interno dell’ottavo Festival della letteratura, propone uno spettacolo tratto dal libro...

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Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical al Teatro AcaciaDomenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00 al Teatro Acacia va in scena Michelangelo da Caravaggio – A Rebel Rock Musical. È la prima, attesissima data nel capoluogo partenopeo di un progetto che nel 2025 ... napolitoday.it

Pittura a Napoli dopo Caravaggio. Il Seicento nella collezione della Fondazione De Vitopoliticamentecorretto.com - Pittura a Napoli dopo Caravaggio. Il Seicento nella collezione della Fondazione De Vito ... politicamentecorretto.com

VareseNews. . Esattamente dieci anni fa, un Caravaggio apparso sotto il grigio cavalcavia di viale Belforte cambiava per sempre la vita di un giovane artista varesino e il modo della città di guardare ai propri muri. Quel giovane era Andrea Mattoni, in arte Ravo - facebook.com facebook

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