Caravaggio a Roma | il ritratto di Maffeo Barberini esposto a Palazzo Minerva

Notizia in breve

Un ritratto di Maffeo Barberini, attribuito a Caravaggio, è stato esposto a Palazzo Minerva a Roma. La mostra fa parte di un progetto di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale italiano. La strategia è promossa dal Ministero della Cultura, che da due anni guida le iniziative di tutela e promozione delle opere d’arte. La presentazione si inserisce nel programma di conservazione e diffusione delle testimonianze artistiche italiane.