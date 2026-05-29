Caravaggio a Roma | il ritratto di Maffeo Barberini esposto a Palazzo Minerva
Un ritratto di Maffeo Barberini, attribuito a Caravaggio, è stato esposto a Palazzo Minerva a Roma. La mostra fa parte di un progetto di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale italiano. La strategia è promossa dal Ministero della Cultura, che da due anni guida le iniziative di tutela e promozione delle opere d’arte. La presentazione si inserisce nel programma di conservazione e diffusione delle testimonianze artistiche italiane.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Prosegue la strategia di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale italiano, promossa dal Ministero della Cultura, guidato ormai da due anni da Alessandro Giuli. Dopo gli straordinari acquisti e le relative presentazioni al pubblico di due grandi capolavori come la Bibbia di Borso D’Este e l’Ecce Homo di Antonello da Messina, arriva ora a Roma, nelle sale di Palazzo Minerva, un’altra imperdibile opera di fine Cinquecento, questa volta firmata da Michelangelo Merisi, detto Caravaggio: il ritratto di Maffeo Barberini.... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Giuli: Lo Stato italiano ha acquistato Il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio
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Temi più discussi: Caravaggio, Ritratto di monsignor Maffeo Barberini; Il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio in mostra per circa un mese al Senato; Il Senato espone (gratis) il dipinto di Caravaggio acquistato dallo Stato per 30 milioni di euro; Caravaggio torna 'a casa', Maffeo Barberini esposto alla Biblioteca del Senato.
Dopo l’Ecce Homo di Antonello da Messina, lo Stato italiano acquista il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euro. Il dipinto sarà visitabile gratuitamente a Roma dal 28 maggio al 21 giugno alla Biblioteca del Senato. Dal 21 giugno tor facebook
Inaugurata a Roma, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva del @SenatoStampa, l'esposizione del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di #Caravaggio, acquisito dal #MiC. L’opera sarà esposta gratuitamente dal #28maggio al #21giugno. Info su: x.com
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