Caravaggio a Roma | il ritratto di Maffeo Barberini esposto a Palazzo Minerva

Da sololaroma.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ritratto di Maffeo Barberini, attribuito a Caravaggio, è stato esposto a Palazzo Minerva a Roma. La mostra fa parte di un progetto di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale italiano. La strategia è promossa dal Ministero della Cultura, che da due anni guida le iniziative di tutela e promozione delle opere d’arte. La presentazione si inserisce nel programma di conservazione e diffusione delle testimonianze artistiche italiane.

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Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Prosegue la strategia di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale italiano, promossa dal Ministero della Cultura, guidato ormai da due anni da Alessandro Giuli. Dopo gli straordinari acquisti e le relative presentazioni al pubblico di due grandi capolavori come la Bibbia di Borso D’Este e l’Ecce Homo di Antonello da Messina, arriva ora a Roma, nelle sale di Palazzo Minerva, un’altra imperdibile opera di fine Cinquecento, questa volta firmata da Michelangelo Merisi, detto Caravaggio: il ritratto di Maffeo Barberini.... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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