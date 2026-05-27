Il ritratto di Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII, recentemente acquistato dallo Stato, sarà esposto gratuitamente al pubblico nella sala capitolare del complesso della Minerva, una delle sedi del Senato. L'esposizione durerà fino al 21 giugno. La presentazione avviene dopo l'acquisizione del quadro, che rappresenta una figura di rilievo storico e artistico. La mostra è aperta a visitatori senza costi di ingresso.

AGI - Caravaggio torna al Senato. Il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII, recentemente acquistato dallo Stato, sarà esposto gratuitamente al pubblico da domani fino al prossimo 21 giugno nella sala capitolare del complesso della Minerva, una delle sedi del Senato. Il presidente Ignazio La Russa e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno presentato questo pomeriggio l'opera dipinta da Michelangelo Merisi alla fine del '500. Le dichiarazioni delle istituzioni e le acquisizioni dello Stato. "Il ministero della Cultura si pone al servizio della cittadinanza guardando alle generazioni future, ai giovani" che disporranno "di un patrimonio di questa importanza", ha detto Giuli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caravaggio torna al Senato: esposto il ritratto di Maffeo Barberini appena acquisito dallo Stato

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