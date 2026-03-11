La storia del Ritratto di Maffeo Barberini l’opera di Caravaggio acquistata per 30 milioni dallo Stato

Lo Stato italiano ha concluso l’acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, un’opera di Caravaggio, per 30 milioni di euro. La decisione è stata annunciata di recente, segnando uno dei più grandi investimenti effettuati nel settore dell’arte. Il dipinto, che rappresenta una figura religiosa, è stato acquisito attraverso un'operazione ufficiale e sarà ora parte delle collezioni pubbliche.

