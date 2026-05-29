Caos parcheggi al Ruggi di Salerno il Nursind provinciale alza la voce | Pazienti e operatori penalizzati
Il parcheggio dell’ospedale di Salerno rimane difficile da utilizzare, creando disagi per pazienti, visitatori e operatori sanitari. La carenza di spazi disponibili ha portato a congestioni e ritardi, con conseguenze sui tempi di attesa e sulla gestione delle emergenze. Il Nursind provinciale ha segnalato che questa situazione penalizza chi lavora e chi si rivolge alla struttura. La problematica resta irrisolta, alimentando tensioni tra gli utenti e il personale.
Tempo di lettura: 3 minuti La situazione dei parcheggi all’ospedale di Salerno continua a generare forti criticità per lavoratori, pazienti e visitatori. A denunciarlo è il Nursind provinciale, che ha inviato una nota alla direzione aziendale chiedendo un confronto urgente per affrontare un problema definito ormai non più sostenibile. Al centro delle segnalazioni vi sono la carenza di posti auto, le difficoltà quotidiane riscontrate dal personale sanitario nel raggiungere il posto di lavoro e le numerose problematiche che interessano i cittadini, in particolare le persone con disabilità, spesso penalizzate dall’occupazione impropria degli spazi loro riservati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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