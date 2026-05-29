Caos parcheggi al Ruggi di Salerno il Nursind provinciale alza la voce | Pazienti e operatori penalizzati

Notizia in breve

Il parcheggio dell’ospedale di Salerno rimane difficile da utilizzare, creando disagi per pazienti, visitatori e operatori sanitari. La carenza di spazi disponibili ha portato a congestioni e ritardi, con conseguenze sui tempi di attesa e sulla gestione delle emergenze. Il Nursind provinciale ha segnalato che questa situazione penalizza chi lavora e chi si rivolge alla struttura. La problematica resta irrisolta, alimentando tensioni tra gli utenti e il personale.