Dopo quasi vent’anni di restrizioni, la sanità campana si apre a nuove possibilità. Un rappresentante sindacale locale ha dichiarato che ora è necessario procedere con assunzioni e investimenti. La fine dei vincoli permette di riprendere le pratiche di assunzione e di potenziare il settore sanitario nella regione. La notizia riguarda principalmente le strutture pubbliche e il personale medico e infermieristico.

Dopo quasi vent’anni di vincoli che hanno frenato assunzioni e investimenti, la sanità campana entra finalmente in una nuova fase. L’uscita della Regione Campania dal Piano di Rientro “non è soltanto un atto amministrativo: è l’occasione per ricostruire ciò che gli anni dei blocchi hanno indebolito, a partire dal personale”. In questo nuovo scenario, il segretario territoriale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco, ha scritto ai vertici dell’Azienda “Ruggi” e dell’Asl Salerno, chiedendo un immediato cambio di passo. “Non ci sono più scuse: adesso bisogna assumere. Per anni il tetto di spesa ha imposto alle aziende di programmare organici molto inferiori al necessario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Sanità campana, finisce l’era dei vincoli. Tomasco (Nursind Salerno) al Ruggi: “Ora bisogna assumere”

Articoli correlati

Leggi anche: Sanità, dimissioni a catena al Ruggi di Salerno: l'allarme del Nursind

Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del NursindNon si tratta di un episodio isolato, ma dell’esito di una lunga fase di criticità che, negli ultimi mesi, ha progressivamente indebolito la...

Aggiornamenti e notizie su Nursind Salerno

Argomenti discussi: Sanità campana, finisce l’era dei vincoli. Tomasco (Nursind Salerno): Ora bisogna assumere.

Sanità campana, finisce l’era dei vincoli. L’appello di Tomasco (Nursind Salerno): Ora bisogna assumereIn questo nuovo scenario, il segretario territoriale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco, ha scritto ai vertici dell’Azienda Ruggi e dell’Asl Salerno, chiedendo un immediato cambio di passo. «Non ci ... infocilento.it

Sanità privata. Nursind: Non ha eroi ma solo merce di scambio per profitti grandi gruppi finanziariMentre nel pubblico si investe sul personale Ssn riconoscendo premi a chi ha combattuto il covid, Aiop e Aris non investono sulle risorse umane e si rifiutano di chiudere un contratto di lavoro fermo ... quotidianosanita.it