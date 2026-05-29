Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi è fondamentale selezionare attentamente il paziente con poliposi nasale, poiché viviamo in un'epoca in cui la medicina di precisione è centrale. La fenotipizzazione, o meglio la feno?endotipizzazione, è essenziale per definire la scelta terapeutica più appropriata e individuare il paziente corretto". Lo ha detto Elena Cantone, professoressa di Otorinolaringoiatria all'università della Calabria e direttore dell'Uoc di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Annunziata di Cosenza, in occasione del congresso nazionale della Società italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico?facciale (SIOeChCf), in corso a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cantone (UniCal): "Nella poliposi nasale decisiva la medicina di precisione"

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