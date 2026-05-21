Sisma in Molise | stanziati milioni per case e cantieri della ricostruzione
Dopo il recente sisma in Molise, sono stati messi a disposizione milioni di euro destinati alla ricostruzione di case e cantieri. Restano però alcune questioni aperte: si cerca di capire quanto denaro arriverà realmente alle famiglie colpite e quali problemi potrebbero sorgere a causa della mancanza di tecnici qualificati. Le autorità stanno monitorando la distribuzione dei fondi e la presenza di professionisti necessari per avviare i lavori di riparazione e ricostruzione.
? Domande chiave Quanto arriverà effettivamente nelle tasche delle famiglie colpite dal sisma?. Come influirà la carenza di tecnici sulla spesa dei fondi stanziati?. Perché i nuovi decreti potrebbero non tradursi in cantieri aperti?. Chi garantirà che i fondi per il 2027 non restino bloccati?.? In Breve 3,9 milioni di euro stanziati per i contributi legge 30 dicembre 2025.. Fondi per interventi fissati a 13 milioni nel 2027 e 12,5 milioni nel 2028.. Angela Aufiero e Marco Perrotta partecipano al tavolo con il Dipartimento Casa Italia.. Carenza personale commissariale ostacola gestione fondi per sisma 2018 in Molise.. A Roma, Palazzo Chigi ha ospitato la riunione di insediamento della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, dove Francesco Roberti ha discusso i fondi per il Molise. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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